Waterpretpark "Plopsaqua" opent dit jaar toch de deuren in Landen

De opening van "Plopsaqua Hannuit-Landen" is belangrijk voor Landen omdat het nieuwe complex het stedelijke zwembad moet vervangen. Door de lockdown liep de bouw van het nieuwe waterpark wel vertraging op. “De eerste datum voor de officiële opening was 5 december”, vertelt burgemeester Gino Debroux. “Dat is vermoedelijk niet meer haalbaar. Maar we hebben een inhaalbeweging gemaakt en het ziet er nu naar uit dat het nieuwe zwembad toch nog voor de kerstvakantie open kan gaan.”