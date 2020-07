Expo Amerikaanse kunstenaar Keith Haring meest bezochte tentoonstelling ooit in Bozar

Keith Haring, Amerikaanse kunstenaar en activist uit de jaren 80 viel dus bijzonder in de smaak, ook bij nieuwe generaties. Heel wat jonge mensen maakten de voorbije maanden voor het eerst kennis met hem.

Volgens Paul Dujardin, CEO en artistiek directeur Bozar, worden we vandaag geconfronteerd met dezelfde vragen die Haring 30 jaar geleden al stelde: "Zijn visuele kracht en de relevantie van zijn sociale boodschappen bleken sterker dan ooit te resoneren bij het publiek, ook - of zelfs meer - in tijden van crisis. Hij was zijn tijd ver vooruit."

Wegens corona sloot Bozar twee maanden de deuren, maar via het online platform "BOZAR at Home" kwam Keith Haring tot in ieders woonkamer. Online leeft de expo voort met activiteiten voor kinderen en virtuele rondleidingen.