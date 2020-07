West-Vlaanderen heeft hoogste aantal coronapatiënten in het ziekenhuis

Heel wat ziekenhuizen in de provincie West-Vlaanderen zetten zich schrap voor de 2e golf van coronabesmettingen. Het aantal nieuwe besmettingen in West-Vlaanderen is de voorbije week opnieuw gestegen. Ook het aantal ziekenhuisopnames stijgt. Nergens anders in België liggen er zo veel coronapatiënten in het ziekenhuis als in West-Vlaanderen. Het gaat om 32 mensen.