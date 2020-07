Coronabesmetting in woonzorgcentrum Demerhof in Bilzen: bezoek enkele dagen niet welkom

Alle familieleden van de bewoners zijn vanmorgen op de hoogte gebracht. De bewoners van de betrokken afdeling zijn in quarantaine geplaatst. En bewoners en personeel worden getest, zegt burgemeester Johan Sauwens : "We hebben gevraagd alle bewoners en het personeel nog deze week te testen, zodat we zo snel mogelijk duidelijkheid krijgen over de situatie."

De komende dagen is bezoek niet welkom, maar het woonzorgcentrum wil daar zo snel mogelijk weer mee starten, zij het onder strikte voorwaarden. Hoofdverpleegkundige Veerle Soors: "In het verleden hadden wij onze babbelboxen, in de cafetaria, en daar konden familieleden een babbeltje doen met onze bewoners. Vanaf maandag willen wij dat weer opstarten. Dus families kunnen weer een afspraak maken om gebruik te maken van die babbelboxen."