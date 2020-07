35 voetballers van KSC Oostrozebeke moeten getest worden op coronavirus

Vrijdag nog was de besmette voetballer nog op training. Iedereen die daar ook was, wordt nu gecontroleerd. In afwachting liggen alle trainingen stil. Ook de oefenwedstrijd tegen Eendracht Kuurne zal niet kunnen doorgaan. "Hopelijk weten we nog voor het weekend of er nog spelers besmet zijn met het virus of niet", zegt voorzitter Jean-Marie Bonte. "We hopen uiteraard dat die ene speler geen negatieve invloed heeft gehad op de gezondheid van de andere voetballers."