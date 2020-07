4 keer zoveel speedpedelecs op 4 jaar tijd in de Kempen: "E313 en E34 zijn verzadigd dus kiezen meer mensen voor de fiets"

Volgens Yoleen Van Camp (N-VA), schepen van Mobiliteit in Herentals, zijn daar twee redenen voor. "We zitten hier met heel verzadigde snelwegen, de E313 en de E34", zegt ze. "Maar in de Kempen zetten we ook steeds meer in op betere fietswegen. Herentals is echt het knooppunt aan het worden van fietsostrades in bijna alle richtingen. Daarom gaan we in Herentals een gloednieuwe overdekte fietsenstalling plaatsen, waar ook een stukje beveiligd is, zodat mensen daar veilig hun dure fiets kunnen achterlaten."