6.000 euro voor vereniging “Canal It Up” die afval uit kanaal van Brussel vist

De vereniging "Canal it up" uit Brussel krijgt 6.000 euro subsidie van de VGC en daar is initiatiefnemer Alessio Porcelli zeer tevreden mee. “Dankzij de subsidie krijgen we de kans om elke dag van de zomer mensen het water op te sturen”, vertelt Porcelli. “Dat ging hiervoor niet, want het is een vrijwillig initiatief. Zelf hebben we ook nog een andere job. Het is dus vooral ’s avonds en in het weekend dat wij met de kajak op het water gaan."