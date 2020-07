"Hoppin" moet de combinatie van bus, (deel)fiets, (deel)auto en taxi makkelijker en sneller maken

Hier rijzen natuurlijk ook vragen: wat met mensen die geen eigen wagen hebben en voor bepaalde verplaatsingen op de belbus aangewezen waren, bijvoorbeeld omdat ze door een gevorderde leeftijd slechter ter been zijn of andersvalide zijn en dus geen gebruik kunnen maken van deelfietsen? Minister Peeters maakt zich sterk dat er via de vervoersregio’s democratische prijzen komen om van belbus naar taxi over te gaan. Ze voegt er tezelfdertijd wel aan toe dat dit voor de vervoersregio’s geen verplichting is en dat het een markt zal zijn van ‘vraag en aanbod’. Elke regio krijgt van de Vlaamse overheid een budget. Het zijn de gemeenten en steden in die regio die dan bepalen hoeveel geld ze daar bovenop leggen. Het lokale collectieve vervoer zal dus in dus in de ene regio duurder worden dan de andere.