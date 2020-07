Aantal coronadoden in Zuid-Afrika met 60 procent gestegen: "Versnelde verspreiding van het virus in gans Afrika te zien"

Het virus leek zich trager in het Afrikaanse continent te verspreiden dan in andere delen van de wereld. "Met meer dan 16.000 doden en zo'n 770.000 gevallen blijft het Afrikaanse continent na Oceanië het op één na minst getroffen gebied. Maar de situatie wordt steeds zorgwekkender, vooral in Zuid-Afrika", zegt Michael Ryan van de WHO. "Ik ben erg bezorgd dat we een versnelling van de verspreiding van de ziekte in Afrika beginnen te zien."