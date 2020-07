Al wie terugkeert uit het buitenland moet formulier invullen, maar nieuwe maatregel roept veel vragen op

Eerst dit: nu al is het zo dat wie terugkeert uit een "rode" zone of uit een land buiten de Schengenzone een papieren formulier moet invullen. Dat (enkel Engelstalige) document moet u op de dag van uw terugkeer mailen naar Volksgezondheid. Er staan bijvoorbeeld gegevens in over welke stoel u bezette in het vliegtuig of op de trein én ook waar u twee weken na uw terugkeer in quarantaine verblijft, want dat moet, als u terugkeert uit een "rood" gebied of een land buiten de Schengenzone.

