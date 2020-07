Archeologische site aan Flanders Expo levert bijzondere vondsten op

The Loop is een deel van Gent dat nog volop in ontwikkeling is en waar veel gebouwd wordt. Dat levert veel werk op voor archeologen legt Johan Hoorne uit: “Sinds 2007 doen wij opgravingen in en rond The Loop. Als we iets vinden van archeologische waarde dan gaan we dat ook documenteren. Het is vooral interessant dat we hier met een hele grote zone zitten waar veel archeologische sporen te vinden zijn. Maar nog interessanter is dat we uit meerdere periodes vondsten doen. Zo kunnen we verbanden leggen en kunnen we een groter verhaal vertellen en niet alleen maar per periode iets bijleren”, besluit Hoorne. Wie het project wil volgen kan voor meer informatie terecht op de Facebookpagina van De Logi & Hoorne.