Aziatische hoornaar gespot in Leuven en omstreken: "Bedreiging voor honingbij"

Het nest van de Aziatische hoornaar moet zo snel mogelijk gevonden worden, maar dat blijkt niet zo eenvoudig. “Het probleem is dat die nesten ergens hoog in een boom zitten”, vertelt Kamers. “Het is pas in de herfst, wanneer de bladeren van de bomen vallen, dat we de nesten gaan ontdekken. Maar dan is het al veel te laat, want eind augustus zwermen de koninginnen al uit en volgend jaar starten ze dan een nieuwe kolonie.”