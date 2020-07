Water tussen VK en Europa blijft te diep, Barnier: "Nieuw handelsakkoord op dit moment onwaarschijnlijk" 

Aan de andere kant van het Kanaal erkent de Britse hoofdonderhandelaar David Frost dat er nog "een grote kloof" is tussen de standpunten van beide partijen over eerlijke concurrentie en visserij. Frost geeft toe dat een akkoord tegen eind juli, zoals de Britse premier Boris Johnson had gehoopt, onmogelijk is. Maar, "ondanks alle moeilijkheden, schat ik dat we op basis van het werk dat we in juli deden, nog altijd een akkoord kunnen bereiken in september", stelt hij. "We moeten blijven onderhandelen met dat doel voor ogen."

Ook Frost geeft echter aan dat de mogelijkheid bestaat dat er geen akkoord komt. "We moeten ons daarom blijven voorbereiden op alle mogelijke scenario's voor het einde van de overgangsperiode eind dit jaar." Zonder handelsakkoord gelden op 1 januari 2021 automatisch de regels van de Wereldhandelsorganisatie (WTO), met hogere invoerheffingen voor veel goederen tot gevolg.