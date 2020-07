Belgisch Kampioenschap survivalrun in Maldegem ook afgelast: “Pas in november maar liever geen risico’s”

De wedstrijd zou op 22 november plaatsvinden in Adegem maar de organisatie neemt liever geen risico’s. “Iedereen zit op dezelfde hindernissen, we kunnen de afstand daar niet altijd bewaren en we kunnen niet elke hindernis voldoende ontsmetten”, legt organisator Carlos Bonamie uit. Om het evenement coronaveilig te laten verlopen zou er veel werklast bijkomen. “De deelnemers zouden in kleine groepjes met afstand tussen moeten lopen. Bij elk groepje moet dan ook een steward meelopen. Maar dat is voor ons veel te veel werk.”

De organisatie zit ook in met de deelnemers. “De atleten zijn vaak 60+’ers, een risicogroep, het is beter om het dan niet te organiseren.”