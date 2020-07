Daar is "Big Brother" weer, volgend jaar nieuw seizoen op VIER of VIJF  

In 2021 is het programma opnieuw te zien op de Vlaamse en Nederlandse commerciële televisie, hebben SBS en RTL5 bekendgemaakt. In Vlaanderen zal dat ofwel op VIER of VIJF zijn.

Annick Bongers, programmadirecteur SBS: "Big Brother is de moeder van de realityprogramma’s en relevanter dan ooit: we staan in voortdurend contact met elkaar en de buitenwereld en presenteren een zo mooi mogelijke versie van onszelf. Maar wat gebeurt er als mensen plots naar binnen moeten kijken in plaats van naar buiten? Deze nieuwe Big Brother wordt een ontzettend interessant experiment voor alle generaties."

"Wat gebeurt er als wildvreemde mensen 100 dagen lang niet anders kunnen dan zichzelf te zijn, zonder filters en social media en ondertussen 24/7 bespied en beoordeeld worden door de kijker?" is de uitgangsvraag. Wie de nieuwe "Big Brother" zal presenteren is nog niet bekend. De zoektocht naar tien kandidaten is gestart.