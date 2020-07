Bijkomende coronamaatregelen in Aartselaar, mondmaskers verplicht op markt en in gemeentegebouwen

Ook de horecazaken van Aartselaar worden strenger gecontroleerd op het naleven van de maatregelen. Er zijn namelijk klachten van inwoners gekomen dat sommige zaken het niet zo nauw nemen met het volgen van de opgelegde maatregelen. De vijf besmette bewoners zijn ondertussen allemaal gelokaliseerd in samenwerking met de huisartsen. Het zijn vijf verspreide gevallen, er is dus geen besmettingshaard in de gemeente.