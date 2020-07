Biostatisticus Geert Molenberghs: "Bubbels nu verkleinen om erger te voorkomen"

Minder contacten, overal mondmaskers… Veel mensen hebben daar geen zin meer in net nu het leven weer wat aangenamer was geworden door de versoepelingen van de afgelopen maanden. Toch benadrukt Molenberghs dat het nodig is: “Het is in ieders belang om dit soort maatregelen nu te nemen. Het is nog niet te laat, maar het is wel vijf voor twaalf. Het aantal besmettingen neemt snel toe. Maar we kunnen ze nog behoorlijk detecteren, veel beter dan eind februari en maart net voor de totale lockdown. Als we die willen vermijden moeten we nu snel op lokaal en nationaal niveau ingrijpen om erger te voorkomen.”