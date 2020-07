Boechoutse dokter Rudy Proesmans: "Gezond eten is belangrijk voor het immuunsysteem"

"The magic bullet bestaat natuurlijk niet", maakt dokter Rudy Proesmans meteen duidelijk, "maar wat je eet en welke vitaminen je extra neemt, bepaalt wél hoe sterk je staat tegenover het coronavirus."

Proesmans is orthomoleculair arts, hij focust m.a.w. op de juiste moleculen, en die zitten in de juiste voeding. Het gaat dan volgens Proesmans over onder andere veel groenten, fruit, bonen en linzen en over minder vlees. "Als je daar bovenop vitamine C en D neemt bijvoorbeeld, zink of selenium, dan kan je je immuunsysteem een extra boost geven. De kans op infectie is er dan nog altijd, maar de kans dat je erg ziek wordt en in het ziekenhuis moet opgenomen worden, wordt dan wel sterk verminderd."