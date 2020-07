Caféuitbaters in Hasselt reageren op nieuwe maatregelen: “Klanten weigeren, kunnen we ons niet permitteren”

Café Van Gogh is dan weer voorbereid op de maatregel. “Dat waren we maanden geleden al. We hebben een app waarmee je een QR-code moet scannen en je gegevens invullen. Die worden na 14 dagen automatisch verwijderd. Wie dat weigert of geen mondmasker wil dragen, moeten we vragen om te vertrekken.”

Bij cafégangers zijn de meningen dan weer verdeeld. “Ik ga me zeker en vast aan de maatregelen houden. Het moet nu eenmaal”, zegt een jongeman schouderophalend met een pintje in de hand. Een oudere dame die iets verder een koffie aan het drinken is, denkt er dan weer anders over. “Ik vind dit niet goed. Het is niet eerlijk dat ze ons viseren. Ze zouden beter reizen naar het buitenland verbieden. Het probleem ligt niet hier.” Een andere dame treedt haar deels bij. “Ik snap waarom de regels nodig zijn, maar nu buitenkomen is gewoon ambetant.”

De Stad Hasselt verplicht vanaf zaterdag overigens ook mondmaskers in de binnenstad. Het gaat om het gebied binnen de Groene Boulevard, aan de Blauwe Boulevard en ook de stationsbuurt.