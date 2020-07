Eerste Chinese satelliet en robotjeep onderweg naar Mars

Om 6.41 uur vanmorgen, Belgische tijd, is vanop het Chinese eiland Hainan de ruimtemissie Tianwen-1 met succes vertrokken voor een tocht van 55 miljoen kilometer richting Mars. Het is de eerste keer dat China volledig zelfstandig een ruimtetuig lanceert naar Mars. De vorige poging was in 2011, samen met Rusland. Maar toen liep het kort na de lancering al mis door een probleem met de raketmotor.

China probeert het nu voor de eerste keer volledig zelfstandig. En met succes voorlopig. Als alles volgens plan blijft verlopen, moet de ruimtesonde in februari 2021 aankomen in een baan rond Mars.