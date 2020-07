Asiel in Lennik vangt sinds lockdown opvallend veel hanen op: “Gekraai werkt mensen op de zenuwen”

De vele oproepen om luid kraaiende hanen op te vangen was voor het dierenopvangcentrum problematisch. “We kunnen niet ontelbaar veel hanen opvangen, want we moeten zorgen dat het aantal hennen en hanen in evenwicht is in ons asiel. Daardoor konden we jammer genoeg niet alle hanen een onderdak geven”, zegt De Vleminck. “Bovendien komen er enorm veel hanen binnen, maar bijna niemand wil er eentje adopteren. Die hanen hebben hier een mooi leven, maar een echte nieuwe thuis is altijd beter.”