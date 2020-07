93-jarige Duitse oud-nazi door jeugdrechter veroordeeld voor medeplichtigheid moord in concentratiekamp

Het kan heel goed zijn dat dit een van de laatste naziprocessen in Duitsland is. De laatste nog levende daders zijn intussen 90 jaar of ouder. Toch blijft de Zentralstelle der Landesjustizverwaltungen zur Aufklärung nationalsozialistischer Verbrechen, een organisatie die in opdracht van de Duitse overheid ex-nazi's opspoort, verder zoeken. "We hebben op dit moment nog veertien zaken in voorbereiding, voornamelijk tegen SS'ers die werkten in concentratiekampen, net als Bruno Dey", zegt Thomas Will, openbaar aanklager in Ludwigsburg en leider van de organisatie aan de collega's van de NOS.

Al meer dan 60 jaar verricht deze organisatie onderzoek naar mogelijke verdachten. Ze werd in 1958 opgericht om ex-nazi's, die in eerste instantie niet veroordeeld waren, op te pakken en te berechten. Bijna 20.000 procedures zijn er met hulp van rechercheurs en juristen uit Ludwigsburg gestart. Duizenden ervan leidden tot een rechtszaak.