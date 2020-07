Eerste nieuwe coronapatiënt in AZ Jan Portaels in Vilvoorde: "Zorgpersoneel is voorbereid"

Het aantal coronabesmettingen kent de laatste dagen een forse stijging en het AZ Jan Portaels is dan ook voorbereid op een tweede coronagolf. “We zijn zeer waakzaam. We zijn al een tijdje bezig met de voorbereiding op de tweede golf”, vertelt Helena Polfliet van het AZ Jan Portaels in Vilvoorde. “Via aparte ingangen zullen onze patiënten volledig gescheiden worden van de COVID-19-patiënten. Het triagecentrum, dat in de eerste fase nog in CC Het Bolwerk gevestigd was, is nu ook bij ons ondergebracht. Er is ook extra wachtruimte zodat voldoende afstand kan worden bewaard. Er zijn dus heel wat maatregelen die in werking treden en het zorgpersoneel is perfect voorbereid.”