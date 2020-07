Chocoladeruzie na jaren juridische strijd beslecht: alleen Ritter Sport mag vierkante chocoladerepen verkopen

Ondanks de patenten die Ritter aanvraagt, oordeelt een rechter in 2017 dat de vorm van de chocolade niet beschermd kan worden. De wet stelt dat de vorm van een product niet beschermd kan worden. Tenzij het product door zijn specifieke vorm juist in waarde stijgt. Volgens de rechter is dat niet het geval bij de repen van Ritter. In 2017 oordeelt de rechter ook nog dat de vorm geen speciale artistieke waarde heeft en ook niet leidt tot prijsverschillen.