Europees Parlement dreigt ermee meerjarenbegroting niet goed te keuren: "Niet klaar om deze bittere pil te slikken"

Ja, "solidariteit komt eindelijk thuis", zei Manfred Weber, leider van de Europese Volkspartij, de grootste fractie in het Europees Parlement. “Nergens in de wereld hebben 27 landen zo'n eensgezind antwoord gegeven" op de crisis, stelde hij. Maar de verlaging van de budgetten ligt de EVP zwaar op de maag. Dat in gezondheidsbudgetten wordt gesneden in tijden van corona, "is niet te geloven". "Neen, mevrouw von der Leyen, we zijn niet klaar om deze bittere pil te slikken." Weber wees er ook op dat 90 procent van het budget van het herstelfonds naar nationale budgetten gaat, "maar we weten niet waar dat geld heen gaat". "We zouden het geld beter gebruiken voor duidelijke Europese projecten."

Dezelfde kritiek klonk ook bij de Socialisten & Democraten en verschillende andere fracties. "We zullen niet toestaan dat er in toekomstgerichte programma's gesneden wordt", zei S&D-fractieleider Iratxe García Pérez, die een lans brak voor eigen inkomsten voor de EU, zoals een eerlijke fiscaliteit. De groene fractie richtte haar pijlen op de zogenoemde "zuinige landen", die fractieleider Philippe Lamberts veeleer omschreef als "vrekkige" landen. Lamberts benadrukte ook dat er geen duidelijkheid is over de manier waarop de Commissie de geleende 750 miljard zal terugbetalen. "Dat is nog een enorme blinde vlek."

Na het debat in het parlement werd met een grote meerderheid een resolutie goedgekeurd met daarin een hele reeks bezwaren. De parlementsleden roepen de Raad en de Commissie ook op om het akkoord aan te passen, "want deze meerjarenbegroting is niet haalbaar en onaanvaardbaar", aldus de resolutie. Als het akkoord niet aangepast wordt, dreigt het parlement ermee de meerjarenbegroting niet goed te keuren.