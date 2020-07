Felle brand op luchthaven Bierset legt verkeer enkele uren stil

De schade na de brand in een leegstaand gebouw in de luchthaven van Bierset (Luik) is aanzienlijk. Dat zegt de woordvoerder van de luchthaven, Christian Delcourt. Het luchtverkeer is opnieuw op gang gekomen.

De brand ontstond rond 22.30 uur in een leegstaand gebouw, tussen de passagiersterminal en de brandstofafdeling van de luchthaven. De brand ging gepaard met een hevige rookontwikkeling.

De waarnemende burgemeester ging ter plaatse. De brandweer bestreed de brand met zo'n 40 manschappen en rond middernacht was de brand onder controle.

Volgens Dony vormde de rook ging gevaar voor de omwonenden. Een nabij gelegen hotel moest niet geëvacueerd worden.

Door de brand moesten drie vluchten omgeleid worden. Normaal worden er 's nachts meerdere vrachtvliegtuigen van FedEx en TNT verwacht. Alle vluchten zijn intussen hervat en vliegtuigen kunnen opnieuw landen en opstijgen.

De materiële schade is aanzienlijk. "Een groot deel van de hangar is vernield", zegt Delcourt. In het gebouw lag onder meer apparatuur en er waren kantoren. Delcourt hoopt later vandaag een definitieve balans op te kunnen maken.

Er is geen schade aan de vliegtuigen. De oorzaak van de brand is niet gekend.