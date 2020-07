Binnenkort op Belpopwandeling in Brugge: "Brugge speelde een speciale rol in de muziekgeschiedenis"

Jan Delvaux en Jimmy Dewit (DJ Bobby Ewing) van Belpop Bonanza kruipen deze zomer graag in de rol van persoonlijke gidsen en zetten Belpopparels uit verschillende steden letterlijk op de kaart. Ze gieten de muzikale geschiedenis van een stad in een wandel- en fietsroute.

"Je zou het misschien niet verwachten, maar ook Brugge heeft door de eeuwen heen een speciale rol gespeeld in de muziekgeschiedenis", zegt muziekkenner Jan Delvaux. "Er is iets eigenzinnigs aan Brugge. Hiphop is hier bijvoorbeeld heel belangrijk geweest. Dat verwacht je eigenlijk niet. Je hebt natuurlijk ook Elisa Waut, Red Zebra, Willy Lustenhouwer en Joe Harris. Dat zijn allemaal artiesten waar er toch wel een soort eigenzinnigheid aan vasthangt."

Vanaf begin augustus kan je op 20 locaties in Brugge een QR-code scannen. Je krijgt dan een verhaal te zien over al die Brugse muziekgoden.