Gino uit Wervik kan zijn verloofde uit Rusland al 4 maanden niet meer zien door coronavirus

Het aantal besmettingen met het coronavirus blijft stijgen. Vandaag beslist de Nationale Veiligheidsraad over extra maatregelen om de verspreiding van het virus tegen te gaan. Het ziet er dus niet goed uit voor Gino Van den Bleeken en zijn verloofde Svetlana. Zij woont in Moskou in Rusland. "Zij werkt daar als ingenieur voor een internationaal bedrijf", zegt Gino. "Ze moest in maart even naar Moskou vliegen om daar een aantal zaken te regelen om vanuit België te kunnen werken. Ondertussen mag ze vanuit België werken, maar ze geraakt hier gewoon niet meer."

"Het is voor ons bijna ondraaglijk", zegt Gino. "We hebben geluk dat we kunnen videobellen, maar dat is niet hetzelfde natuurlijk. Svetlana heeft geprobeerd om vanuit Moskou naar Charleroi te vliegen, maar de vluchten zijn constant geannuleerd door de vluchtvaartmaatschappij. Toen ze uiteindelijk wel mocht vliegen, kreeg ik het bericht van de Belgische crisiscel dat Svetlana aan de douane in Charleroi teruggestuurd zou worden. Het ging namelijk om een niet-essentiële verplaatsing."

