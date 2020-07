Gratis fietstaxi voor mindervaliden in Oostende: "We willen mensen uit hun isolement halen"

Het systeem zit zeer eenvoudig in elkaar. Je moet vooraf reserveren, maar de rit kan naar om het even waar in Oostende. Je kan zelfs naar Mariakerke of Raversijde. "De 2 fietstaxi's hebben een elektrische hulpmotor en ze kunnen zelfs bagage meenemen", zegt schepen Hina Bhatti (Open VLD). "Je kan bijvoorbeeld een opklapbare rolstoel achteraan de fietstaxi bevestigen. In de fietstaxi kan je ook een rollator opbergen. Voorlopig mogen enkel 2 mensen uit dezelfde bubbel plaatsnemen in de fietstaxi."

De 2 fietstaxi's hebben samen 32.000 euro gekost. Als ze niet rijden, wachten ze op een opdracht aan het station.