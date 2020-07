Hagia Sophia: ook moslims zijn het oneens met Erdoğan

Wat in het Westen nog minder bekend is, is dat deze beslissing in de moslimwereld niet overal op gejuich wordt onthaald. Rechter Mohamed Abdel Salem bijvoorbeeld is speciaal adviseur van de Raad van Moslimouderen. En omdat hij ook rechterhand is van de belangrijkste stem van het soennisme, sjeik Ahmed al-Tayeb van Al-Azhar in Kaïro, werd hij de voorzitter van het Comité voor Menselijke Broederlijkheid dat Al-Tayeb samen met paus Franciscus opstartte.

Nu heeft deze Abdel Salem contact opgezocht met de Wereldraad van Kerken in Genève, nadat secretaris-generaal ad interim Ioan Sauca aldaar de kritische brief had bekendgemaakt die hij aan president Erdoğan verstuurde. “Wij steunen onomwonden jullie oproep om verdeeldheid te vermijden en wederzijds begrip en respect onder godsdiensten te bevorderen”, aldus Abdel Salem. “De Hagia Sophia heeft een culturele en spirituele waarde voor de hele mensheid.”

Het Hoge Comité voegt er een verklaring aan toe, die het heeft over “elke stap vermijden die de dialoog tussen geloofsovertuigingen en onder culturen kan ondermijnen en spanning en haat kan veroorzaken tussen gelovigen van verschillende godsdiensten.” Het Hoge Comité stelt dat “gebedsplaatsen voor gelovigen een speciale betekenis hebben – namelijk: liefde en vrede voor allen – en dus niet misbruikt mogen worden om verdeeldheid te zaaien.”