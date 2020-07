Horeca Oost-Vlaanderen stimuleert leden tot gebruik van digitale manier voor klantenregistratie

Het enige wat een uitbater moet doen, is zich gratis registreren op de website van Xenia Services, en dan krijgt die een QR-code.

Tim Joris van Horeca Oost-Vlaanderen: "De bar- of restaurant-uitbater kan die code dan uitprinten en uithangen, of op bierviltjes, menu's of tafels plakken. Als een klant binnenkomt, kan die de QR-code scannen met de smartphone. Zo komt hij of zij op een pagina terecht om naam, mailadres en telefoonnummer in te vullen. Wie geen smartphone heeft, kan aan een ober vragen de code in te scannen en de gegevens in te voeren. En zo is de klant heel eenvoudig geregistreerd. Dat is iets wat we echt nodig hadden, en wat ideaal is voor de contact-tracing. De privacy is gegarandeerd, want de gegevens worden alleen aan de bevoegde instanties doorgegeven als dat nodig is."