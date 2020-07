Huisartsenpraktijken in Borgerhout openen testpost voor patiënten met coronasymptomen

"De triagepost voor Borgerhout ligt in Deurne, niet in Borgerhout, net buiten de Singel", vertelt schepen Ben Van Duppen. "Dit weekend kregen we het bericht dat die zwaar overbelast was omdat er zoveel mensen een test moesten laten afnemen. Daarom heeft de huisartsenkring ons aangeraden om te proberen om zo lokaal mogelijk te testen." Blijkbaar nemen veel patiënten de tram van Borgerhout naar de testpost in Deurne, om zich te laten testen op COVID-19. "Dat is natuurlijk het laatste dat we willen", voegt Van Duppen eraan toe.