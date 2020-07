Kapel in Braken wordt ontmoetingsplek: “We willen ze niet ontwijden, want ze is belangrijk voor de inwoners”

Daarom werd beslist om de kapel niet te ontwijden. Er komt een afscheiding in het midden van de kapel, zodat de kerkvieringen in het voorste gedeelte nog altijd kunnen plaatsvinden. In het achterste gedeelte kunnen we dan activiteiten organiseren zoals een kaartnamiddag of een tentoonstelling. Geen rockconcerten natuurlijk, maar gewoon leuke activiteiten waarbij mensen elkaar kunnen ontmoeten”, aldus Cuypers.

Om dat te verwezenlijken, werden er heel wat werken uitgevoerd. Zo kwam er volledig nieuw rolstoelvriendelijk sanitair en werd er ook een keukentje geïnstalleerd. “We willen de kapel ook af en toe kunnen openstellen om iets te komen drinken. Die keuken kunnen we dan bijvoorbeeld gebruiken om af te wassen.”