Kasteelpark in Heers officieel geopend: "Spijtig dat het zo ver gekomen is"

Er is al heel wat veranderd de voorbije jaren door het werk van Heerlijk(heid) Heers. Zo werden er bomen gekapt om de zichtlijnen naar en van het kasteel te verbeteren en werden er al verschillende nieuwe bomen, struiken en bloemen aangeplant. Het park rondom het kasteel onderhouden is echter maar een deel van de opdracht die nog in het verschiet ligt. "Het kasteel zelf is nog niet te bezichtigen omdat het nog in zeer slechte staat is. Dat is voor ons het doel, dat het kasteel weer gebruikt kan worden voor evenementen of andere doeleinden", zegt vrijwilliger Paul Lambrechts.