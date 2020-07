Kraanman overleden in 30 meter hoge cabine in Antwerpen

De brandweer van Antwerpen is vanmiddag moeten uitrukken omdat een kraanman onwel was geworden in zijn cabine, op 30 meter hoogte. Het klimteam moest op de kraan klimmen omdat de ladderwagen niet zo hoog geraakte. Er is verschillende keren geprobeerd om de kraanman te reanimeren boven in zijn cabine, maar spijtig genoeg is hij boven in de cabine overleden. Verder onderzoek zal duidelijk moeten maken waaraan precies. Al die tijd was er geen verkeer mogelijk in de Lange Nieuwstraat in het centrum van Antwerpen.