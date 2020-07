Leuven verplicht mondmaskers voor alle bezoekers winkelwandelzone, "ook voor wie fietst of stept"

Tijdens stedelijke evenementen was een mondmasker al verplicht. Die verplichting geldt vanaf zaterdag ook voor alle andere evenementen. “Gelijkaardig aan de verplichting in de horeca: als je rondloopt, draag je een mondmasker”, zegt Ridouani. “Als je neerzit in je bubbel, mag je het afnemen.” Daarnaast moeten evenementen hun bezoekers registreren, net zoals in de horeca.