Liveblog - Regels voor bezoek in woonzorgcentra worden opnieuw strenger, Erika Vlieghe: "Beperk je sociale contacten"

Experts reageren kritisch op de beslissingen van de Veiligheidsraad. Vooral dat er niet geraakt wordt aan de sociale contacten - de bubbel van 15 - wordt niet goed onthaald. Want het is nu echt wel nodig om onze contacten te beperken, zeggen ze. Volgens viroloog Pierre Van Damme is het "5 over 12". "Hoe later we maatregelen nemen, hoe ingrijpender die zullen moeten zijn", zegt hij in "Terzake".

Voor biostatisticus Geert Molenberghs zijn de nieuwe coronamaatregelen van de Nationale Veiligheidsraad een gemiste kans. Hij pleit voor strengere maatregelen tegen de verdere verspreiding van het virus. Viroloog Marc Van Ranst kan zich in grote lijnen wel vinden in de maatregelen, maar betreurt dat er niet voor is gekozen om de persoonlijke bubbel van 15 naar 10 te brengen. Infectiologe Erika Vlieghe wil zich niet verliezen in een cijferdiscussie, maar hamert erop dat we onze contacten zo beperkt mogelijk moeten houden.

Lees alle reacties in dit artikel: