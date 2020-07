Manifestanten in Jordanië en Turkije eisen betere bescherming tegen geweld op vrouwen

De vader werd gearresteerd, maar de protestanten vrezen dat hij binnenkort opnieuw op vrije voeten is. Ze willen dat er strenger wordt opgetreden tegen eremoord. Volgens Human Rights Watch zijn er in Jordanië jaarlijks 15 tot 20 eremoorden, waarbij vrouwen, en in mindere mate ook mannen, worden vermoord omdat ze de eer van de familie in gevaar zouden hebben gebracht. Meestal draait het rond het verlies van maagdelijkheid, verzet tegen gearrangeerde huwelijken of het aangaan van niet-geaccepteerde relaties.