Experts kritisch na Veiligheidsraad: "Het is al 5 over 12. Hoe later we ingrijpen, hoe moeilijker het wordt"

"Blijf zoveel mogelijk weg van anderen, met uitzondering van een paar mensen." Dat is de boodschap die hij wil overbrengen. "Dit kan je alleen maar gaan omkeren de komende 3-4 weken als iedereen zijn best doet en zijn contacten gaat beperken."

Wat had de Veiligheidsraad dan precies moeten doen? "Een bubbel van 10 vaste mensen, week na week, die dus niet wijzigt, is een manier om een heel duidelijk signaal te geven dat het ernstig is. Dat kan je ook heel gemakkelijk onthouden met het oog op de contactopsporing."

Van Damme wijst erop dat de stijging exponentieel gaat, en dat het dus cruciaal is om tijdig maatregelen te nemen, als we een volledige lockdown willen vermijden. "Het is 5 over 12. Het is nu het moment om tussen te komen. Hoe later we ingrijpen, hoe moeilijker het wordt, en hoe ingrijpender de maatregelen zullen moeten zijn."