Matthieu Bonne (van Kamp Waes) wil als eerste de Belgische kustlijn afzwemmen: "67 kilometer afzien"

Dat Matthieu Bonne (26) uit Bredene een straffe meneer is, dat hoeft niet meer gezegd. Onlangs fietste hij in coronatijd een ronde van België van 1.225 kilometer bij elkaar. Hij beklom ook de Eiger. Dat is een berg in Zwitserland van bijna 4.000 meter hoog. Maar nu heeft hij nood aan een nieuwe uitdaging. Tussen 26 en 31 augustus zal hij proberen de kustlijn af te zwemmen: van De Panne tot in Knokke-Heist. Een zwemtocht van maar liefst 67 kilometer.

"De tocht gaat 20 à 24 uur duren", zegt Bonne. "Ik zal vaak tegenstroom moeten zwemmen en zal dus af en toe ter plaatse blijven zwemmen. Puur om geen terrein te verliezen. Maar ik heb dat allemaal ingecalculeerd in die 20 à 24 uur. Ik heb een sterke band met de kust. Van jongs af aan ben ik gefascineerd door de zee en het strand. Daarom wil ik deze uitdaging aangaan."