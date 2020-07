Mondmaskers verplicht op Rock Werchter zomerbar

Elke week van juli organiseert Live Nation op de weide van Werchter op donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag een zomerbar met optreden en een beperkt publiek. Mensen moeten in kleine groepjes zitten aan tafels. Dat zal vanaf morgen met mondmasker zijn, dat is na een overleg met de organisatie beslist, vertelt schepen Dirk Claes (CD&V): "Mensen moeten hun mondmaskers gebruiken als ze toekomen en als ze vertrekken. Ook van zodra ze hun tafel verlaten moet iedereen in het publiek een mondmasker dragen."