Bedrijfsreuzen Apple en Nike onder druk na handelsrelaties met Xinjiang, waar Oeigoeren dwangarbeid uitvoeren  

Ook de Verenigde Staten hebben de economische druk opgevoerd tegen Nike en Apple als gevolg van de misbruiken. De VS waarschuwt de bedrijven dat handel voeren met Xinjiang "not done" is. Nike en andere bedrijven bekijken momenteel de situatie. Ook Apple is er momenteel mee bezig, maar beweert "geen bewijs te hebben gevonden dat bij producten van het Amerikaanse bedrijf gebruik zou worden gemaakt van dwangarbeid".