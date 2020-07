Nog niet alle ziekenhuizen zien opname besmette patiënten stijgen

Het ziekenhuis AZ Delta heeft drie campussen, in Torhout, Menen en Roeselare. Het centraliseert alle covidpatiënten in de campus in Roeselare. Daar zijn ze voorbereid op de hopelijk uitblijvende tweede golf van de coronabesmettingen.

“We proberen zeker te anticiperen”, zegt dokter Decaestecker. “De draaiboeken liggen klaar. We hadden ook al noodplannen uitgewerkt en bij de eerste golf waren we al voorzien voor een tweede golf. Vermoedelijk zullen we morgen of zeker begin volgende week een tweede corona-afdeling openen zodat er een tweede zaal vrijkomt met een extra capaciteit van 24 patiënten.