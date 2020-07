Opvangcentrum in Lint in lockdown, bewoners testen positief 

In Lint is het opvangcentrum voor asielzoekers Meihof van het Rode Kruis in lockdown gegaan. Het centrum heeft de beslissing genomen samen met de gemeente, nadat enkele bewoners er positief hebben getest op COVID-19. “De lockdown van het hele centrum is preventief. De besmette bewoners zijn in afzondering geplaatst op een isolatieafdeling”, vertelt Nena Testelmans van het Rode Kruis.