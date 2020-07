Meer maskers, gegevens achterlaten in horeca en extra maatregelen op lokaal niveau: dit besliste de Veiligheidsraad 

Die beslissingen moeten altijd worden genomen in overleg met het federale niveau en met de gouverneur. Burgemeesters hadden gisteren kritiek, en noemden de procedure omslachtig. "Ik denk dat men overdrijft", reageert minister-president Jan Jambon (N-VA).

"Als men de cafés in één gemeente sluit, dan zal men gewoon naar de gemeente ernaast gaan. Het is toch logisch dat de gouverneur dan mee in de gaten houdt wat lokale besturen beslissen? We communiceren ook niet meer per postduif, dat kan vandaag eenvoudig per e-mail. Ik vraag mij af of dat administratief zo zwaar is", zegt hij.