President Trump stuurt federale agenten naar Chicago en Albuquerque

In de meeste Amerikaanse steden waar de Black Lives Matterprotesten aanhouden, gebeurt dat op een vreedzame en rustige manier. Maar in sommige steden kwam het de voorbije dagen nog tot clashes tussen de politie en de demonstranten. President Trump zoekt nu de confrontatie op: hij heeft het departement Justitie gevraagd om federale ordetroepen te sturen naar Chicago in de staat Illinois en naar Albuquerque in New Mexico. De lokale burgemeesters vrezen dat daardoor het geweld nog zal oplaaien.

Vorige week stuurde Trump al federale agenten naar Portland in Oregon en naar Kansas (Missouri). De gouverneur van Oregon heeft zich verzet tegen de komst van die manschappen. Hij heeft een federale rechter gevraagd om de beslissing van de president ongedaan te maken en de agenten uit de stad weg te halen. Volgens de gouverneur zijn de lokale ordediensten beter geschikt om de protesten te begeleiden; de federale troepen zouden zich agressiever opstellen waardoor de situatie alleen maar erger wordt.

Maar op een persconferentie in het Witte Huis zei Trump dat hij het niet langer kan aanzien: "Elke Amerikaan, ongeacht inkomen, huidskleur of postcode, moet op straat kunnen wandelen zonder zich bedreigd te voelen." Tegelijk haalde hij uit naar de burgemeesters van die steden: "Besef goed dat het eigenlijk de taak is van de lokale beleidsmakers om hun straten veilig te houden. Ik hoop dat de burgers hen daarvoor verantwoordelijk houden."

De burgemeester van Chicago, Lori Lightfoot, zegt dat ze wel steun kan gebruiken van federale agenten, maar dan om het wapengeweld in haar stad in te dijken. De protesten vallen daar niet onder, zegt ze. Op Twitter haalt ze uit naar de president: "Onder geen enkele voorwaarde zal ik toestaan dat de troepen van Donald Trump naar Chicago komen en onze inwoners terroriseren."