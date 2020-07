Professor Barbé voorspelt een hogere 2e golf, maar hoe zeker zijn we daarvan? En kunnen we er nog een golfje van maken?

Bovendien is de R-waarde niet statisch. Door - alweer - gedragsveranderingen kan het getal omhoog of omlaag gaan. En in verschillende regio's kan de R-waarde lager of juist hoger liggen dan gemiddeld. Op dit moment lijkt bijvoorbeeld met name de regio Antwerpen de hoogte van de R-waarde in ons land enorm te beïnvloeden.

“Volgens onze berekeningen ligt de R-waarde in Antwerpen op 1,9”, zegt Molenberghs. “Dat is echt dramatisch hoog. Eens je rond de twee zit, kan het aantal besmettingen heel snel stijgen. De laagste waarde zien we op dit moment in Waals-Brabant. Daar is de R-waarde slechts 0,83 en is de epidemie dus nog aan het uitdoven.”