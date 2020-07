Psychiatrisch centrum Lede test zelf: snel resultaat toont 7 besmettingen

"We hebben familie en vrienden gevraagd de patiënten niet te bezoeken zolang we geen resultaten hadden, en patiënten mochten de afdeling niet uit." zegt Vandergraesen nog. "Nu we weten wie er wel en niet besmet is, mogen mensen weer binnen en buiten, maar wel verplicht met een mondmasker. Patiënten moeten het niet dragen wanneer ze alleen op hun kamer zijn. De medewerkers krijgen ook extra beschermende kledij, en er staat her en daar handgel."

Volgens Vandergraesen moet het screenen dus sneller gebeuren dan nu, en al zeker voor zorgmedewerkers. Ook de contacten opsporen moet snel gebeuren, voegt hij er nog aan toe.