Extra veiligheidsmaatregelen Umicore na overleg met Antwerps gouverneur: "Krediet is opgebruikt, te veel incidenten"

Het metaalverwerkend bedrijf Umicore in Hoboken gaat bijkomende veiligheidsmaatregelen nemen. Zo worden er slimme sirenes geplaatst om buurtbewoners te verwittigen wanneer bijvoorbeeld ramen en deuren gesloten moeten worden. Dat is afgesproken met de provinciegouverneur Cathy Berx. "Het krediet van Umicore is opgebruikt, er zijn in het verleden al te veel incidenten gebeurd.”