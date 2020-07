Turkije en Griekenland op ramkoers na Turkse plannen om gas te winnen in Griekse wateren  

Het is niet eenvoudig om te bepalen of Turkije al dan niet illegaal bezig is. Er bestaat geen overeenstemming tussen beide landen over welk territorium tot welk land behoort. Griekenland beschouwt de regio tot twaalf mijl buiten haar kusten als de zijne, terwijl die afstand volgens Turkije maar zes mijl zou bedragen. Op internationaal niveau is er ook niet veel duidelijkheid over welk territorium nu juist tot Griekenland of Turkije behoort.